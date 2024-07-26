Ізраїль попередив Францію про можливий теракт під час Олімпіади - Le Figaro

МЗС Ізраїлю каже, що теракт може бути спрямовний проти ізраїльских спортсменів.
Голова Міністерства закордонних справ Ізраїля у листі до колеги з Франції Стефана Сежурне повідомив, що під час проведення Олімпіади існує загроза теракту, який хоче влаштувати влада Ірану.
Про це пише видання Le Figaro.
У своєму листі ізраїльський міністр закордонних справ повідомив про існування небезпеки теракту проти спортсменів з Ізраїля. Його можу організувати "туристи" від "іранських терористичних груп та інших терористичних організацій".
"Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події", - написав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Франції затримала громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці актів дестабілізації під час літньої Олімпіади в Парижі.
Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі держкомпанія допомагала Ірану виготовляти "Шахеди", якими РФ обстрілювала Україну.
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