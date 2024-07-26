Астрологічний прогноз на 26 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день революційних змін, які стосуватимуться всіх сфер нашого життя. Необхідно скористатися сформованими обставинами, щоб розпочати життя – або роботу над важливим проектом – з чистого аркуша.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит, циркон.

За якусь частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, зазвичай не становлять небезпеки і тривають недовго, але вимагають негайного звернення до лікаря.

Харчування дня: через серйозний ризик інтоксикації організму під забороною знаходиться також жирна, смажена і важка їжа.

Стрижка дня: можна міняти не лише

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів та заготовляти лікарські трави.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що захищають будинок від людей, які бажають нам зла.

Сни дня: сни цієї ночі корисної інформації не несуть.

Табу дня: небезпеку становлять навіть незначні ранки та подряпини – вони можуть стати причиною зараження крові.

Цитата дня: «Через двадцять років ви будете більше жалкувати про те, чого не зробили, ніж про те, що ви зробили. Тож відкиньте сумніви. Вирушайте геть від безпечної гавані. Впіймайте попутний вітер своїми вітрилами. Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте»(Марк Твен).

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