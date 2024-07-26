На Сумщині пролунало 109 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська та Середино-Будська громади.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади. Також з території РФ нанесено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (26 вибухів).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено обстріл FPV дронами (4 вибухи), артобстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл з використанням 1 FPV дрону (1 вибух), артобстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух), пуски ракет типу «НАР» (4 вибухи) з ворожого гелікоптера.

Есманьська громада: завдано удар з використанням 1 FPV дрону (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано удари FPV дронів (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв типу ВОГ з ворожого БпЛА (2 вибухи).

Новослобідська громада: з території РФ здійснено обстріл з використанням 2 FPV дронів (2 вибухи).

Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків, в результаті чого в місті є "прильоти" і загиблий.

Крім того, ми раніше інформували, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

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