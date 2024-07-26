У Німеччині затримали росіян, який підозрюють у фінансуванні ІДІЛ

Федеральна прокуратура Німеччини затримала двох росіян, яких підозрюють до фінансування терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Сьогодні, 25 липня 2024 року, Федеральна прокуратура заарештувала росіян Абдулрашита Д. і Сурхо З. на підставі ордерів на арешт, виданих слідчим суддею Федерального суду", - йдеться у повідомленні.

Росіяни були арештовані у Гамбурзі та землі Шлезвіг-Гольштейн. Одночасно були проведені обшуки на семи об'єктах у Берліні, Гамбурзі, Шлезвіг-Гольштейні та Саксонії за дорученням Федеральної прокуратури.

Затримані росіяни обвинувачуються у кількох статтях кримінального кодексу, а саме у підтримці терористичної організації за кордоном, в порушенні закону про зовнішню торгівлю, у членстві в злочинній організації тощо.

Фігуранти справи на початку літа 2022 року приєдналися до злочинного угруповання, метою якого було збирати гроші на території країн Європи, щоб потім направити на фінансування ІДІЛ.

Суд видав ордер на арешт обох обвинувачених і дозволив утримувати їх під вартою на час проведення слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США засудили росіянина, який переправляв мікроелектроніку подвійного призначення до РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що поліція Франції затримала громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці актів дестабілізації під час літньої Олімпіади в Парижі.

Читайте також: