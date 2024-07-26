По всій території України оголошували повітряну тривогу

В ніч проти 26 липня по всій території України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що повітряна тривога оголошена через зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка"!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вперше вдарила касетним "Іскандером" по Харкову.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.

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