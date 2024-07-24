Росіяни скинули КАБ майже на центр Харкова: є потерпілі

Росіяни ввечері 24 липня завдали чергового удару по Харкову. Під ворожий наліт потрапив приватний житловий сектор.

Російські окупаційні війська 24 липня скинули керовану авіаційну бомбу на центр Харкова. Внаслідок цього є потерпілі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Удар КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови. Є постраждалі", - написав він у Telegram.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що відомо про трьох постраждалих цивільних чоловіків внаслідок удару по приватному житловому будинку. На місці влучання - пожежа, працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, перед тим російські війська вкотре за день обстріляли Харків 24 липня. Влада заявила про вже п’ятий "приліт" по місту та шістьох постраждалих.

Харків атакують вдруге за добу

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