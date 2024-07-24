У Харкові гримлять вибухи: стало відомо, куди влучили окупанти

Сьогодні, 24 липня, у Харкові пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

"Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні", - написав мер міста Ігор Терехов.

Згодом він уточнив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа.

"Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків, внаслідок чого у двох районах міста зафіксовані "прильоти". Є інформація про загиблого. Один з ударів припав на район приватного сектора, в одному з будинків виникла пожежа.

Прифронтові регіони під ударом: загиблий на Донеччині, поранені на Херсонщині, пожежа на Харківщині

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