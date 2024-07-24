Кулеба полетів до Китаю говорити про мир: що вирішили

В китайському місті Гуанчжоу 24 липня відбулася важлива зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його китайським колегою Ван Ї, що стало продовженням діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Головною темою обговорення під час зустрічі Дмитра Кулеби з Ван Ї стало питання припинення російської агресії проти України та можлива роль Китаю у досягненні справедливого миру.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Дмитро Кулеба наголосив на важливості позиції Китаю як глобальної миротворчої сили.

"Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - наголосив Кулеба.

Кулеба також поінформував китайського колегу про результати недавнього Саміту миру в Швейцарії та пояснив логіку подальших кроків у впровадженні української Формули миру. Він підтвердив готовність України до переговорів з Росією, але лише за умови доброчесного підходу з російського боку.

Окрім питань війни та миру, дипломати обговорили стан та перспективи двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Дмитро Кулеба нагадав про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, запропонувавши розглянути двосторонні відносини через призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європою.

Український міністр також звернув увагу на те, що “російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою”.

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Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба 23 липня прибув до Китаю для переговорів зі своїм колегою з КНР Ван Ї "щодо шляхів до справедливого миру". Кулеба наголосив на важливості уникнути конкуренції мирних планів.

В чому вдалося переконати Китай українській делегації?

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