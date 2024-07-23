Китай зробив чергову заяву про "вирішення" війни в Україні

Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення "політичного врегулювання" у війні України з РФ.

Про це заявила представниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін, повідомляє "Суспільне".

Разом з тим Пекін називає війну "кризою" і наголошує на тому, що її треба врегулювати шляхом діалогу. Мовляв, КНР стоїть на стороні миру.

"Щодо кризи в Україні, Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Служачи інтересам усіх сторін, Китай і надалі стоятиме на боці миру та діалогу, підтримуватиме міжнародну співпрацю в досягненні більшого консенсусу та забезпечить життєздатний вихід із запиту на політичне врегулювання", - сказала представниця

Міо Нін також розповіла, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Китаї та проведе переговори зі своїм колегою Ваном Ї. З її слів, дипломати будуть говорити про реалізацію "важливого консенсусу" президентів обох держав і поглиблення двосторонньої співпраці з питань, що становлять "взаємний інтерес".

Нагадаємо, НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні, яку РФ розпочала в Україні. Пекін розкритикував Альянсу за таку заяву. Пекін назвав заяви Північноатлантичного альянсу "провокаційними — такими, що містять явну неправду і наклеп". В КНР кажуть, що до НАТО було надіслано відповідний протест.

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