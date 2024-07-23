Спека повертається: синоптикиня назвала дати

Наприкінці місяця, 28-29 липня спека повернеться до України. Найвищою буде температура повітря у південній частині - 34-37° тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Набирайте повні відра комфортної температури повітря, бо 28-29 липня знову спека повернеться. Не така, щоб аж +40°, проте знову будемо хекати", - наголошує синоптикиня.

У четвер-п'ятницю буде переважно свіжа чудова синоптична атмосфера - окрім значної частини півдня та південного сходу, а в неділю-понеділок спека повернеться, до +30-34°.

"Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує спекотну і суху погоду. Тому поки що, де можливо, швиденько робіть запаси свіжого повітря та чудового помічного вітерцю", - наголосила Діденко.

За її словами, 24-го липня в більшості областей України температура повітря сягне +25-29°, а на півдні +30-34°. Температура повітря вночі становитиме +16-20°. Окрім того, на заході у середу ймовірні дощі. На решті території України - суха і сонячна погода. У Києві дощів не очікується. Вночі +18°,а вдень +28°.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що спека знову повернеться. Втім, буде вже гуманнішою і перша половина тижня буде з комфортними температурними показниками.

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