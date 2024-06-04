Коли день медика в Україні 2024 року: нова дата святкування

День медика в Україні щороку святкували у червні. А точніше в третю неділю червня, тому що це професійне свято не мало сталої дати святкування.

Так продовжувалося до 2023 року, коли День медичного працівника перенесли. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату святкування цього професійного свята — 27 липня. Ця дата буде сталою.

Це день, коли українці вшановують всіх працівників медичної сфери, дякують їм за їхню непросту роботу, яка ще й дуже важлива, особливо в сучасних умовах.

Тому не забудьте 27 липня привітати всіх медиків з їхнім професійним святом, побажати натхнення, сил і енергії, щоб щодня стикатися з викликами долі. Повірте, навіть кілька теплих слів, отриманих цього дня, допоможуть підняти настрій.

Привітання з Днем медичного працівника

Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийманні в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – в Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі та в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

***

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує!

***

Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її добробут. Прийміть побажання міцного здоров'я і добробуту Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!

Листівки з Днем медичного працівника України

З Днем медика / Фото: ТСН.ua

З Днем медика / Фото: ТСН.ua