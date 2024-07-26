РФ атакувала Україну кількома групами дронів: де гриміли вибухи

Наразі інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури чи постраждалих не надходило.

У ніч проти 26 липня 2024 року окупанти знову вгатили по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині та ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда – Крим, Курськ", - йдеться у повідомленні.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "Шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну кількома групами БПЛА. Так, про перші безпілотники Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 00:19 ночі.

Читайте також: