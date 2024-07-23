Дрони масовано атакували Севастополь: деталі

Окрім захопленого Криму, дрони "завітали" до російських Брянської та Бєлгородської областей.

Безпілотники в ніч проти 23 липня масовано атакували окупований Севастополь. Росіяни стверджують про перехоплення і знищення 21 дрона над окупованим Кримом і Чорним морем.

Про це повідомили окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв та Міноборони РФ.

"У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників", – повідомив Развожаєв у Мережі.

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За його словами, уламки від одного безпілотника впали в одному із садових товариств, розбито скло вантажного автомобіля. Уламки від другого дрона також впали поряд із будинком у районі ще одного садового товариства.

Як переконують у Міноборони Росії, протягом ночі чергові засоби ППО перехопили та знищили два безпілотника над Брянською та два – над Бєлгородською областями, а також 21 дрон – над територією Криму та акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, 21 липня у Криму прогриміли вибухи, а саме у Джанкойському, Червоногвардійському та Красноперекопському районах. Росіяни повідомляли про роботу ППО.

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