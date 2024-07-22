Якому знаку зодіаку пощастить 23 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 23 липня?

День, коли ми виразно бачимо наслідки своїх вчинків – вони можуть бути як негативними, так і позитивними, але незмінно одне: всім, що приходить до нас у цей час, ми зобов'язані лише собі, а отже, звинувачувати чи хвалити теж потрібно лише себе. Головне – не лише встановити причинно-наслідковий зв'язок, а й винести з нових обставин важливий для себе урок. Цього дня також необхідно подбати про своє здоров'я – важливо пам'ятати: будь-яку хворобу легше попередити, аніж лікувати.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на активний і діяльний характер і початок робочого тижня, не зможуть чинити опір бажанню відпочити, та зірки і не радять їм робити це. Присвятивши день ледарству та улюбленим заняттям, представникам знака вдасться не лише відновити сили, але й отримати задоволення від життя, а отже, заряд оптимізму, якого – з різних причин – так не вистачало їм останнім часом.

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