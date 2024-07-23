День ангела 23 липня: кого та як вітати з іменинами

23 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 липня

23 липня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Віталія, Трохима, Федора, Ганну.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві непосидючий та рухливий. В дорослому віці стає непередбачуваним, має складний внутрішній світ.

Віталій — з латинської мови перекладається як "повний життя". В дитинстві логічний і послідовний в своїх діях. В дорослому віці стає справжнім лідером, рідко прислухається до порад інших.

Трохим — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "вихованець". В дитинстві нестабільний, має мінливий характер. В дорослому віці стає позитивним, відповідальним і уважним.

Федір — давньогрецьке ім'я, означає "подарунок Бога". В дитинстві добрий і щирий. В дорослому віці стає планомірним, справедливим, серйозним, бажає всім допомогти.

Ганна — давньоєврейське походження, перекладається як "благодать". В дитинстві добра, любить допомагати. В дорослому віці стає артистичною, відповідальною.

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і веде до успіху. Бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій, міцного здоров'я та незабутніх моментів радості.

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Щиро вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом, а твій ангел завжди буде поруч, підтримуючи та оберігаючи тебе. Бажаю тобі невичерпного натхнення, благополуччя і гармонії у всьому.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі сили, мужність і впевненість у своїх силах. Бажаю тобі здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях. Нехай кожен твій день буде сповнений радості та доброти.

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Вітаю з твоїм особливим днем! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до нових звершень. Бажаю тобі міцного здоров'я, щасливих моментів і благополуччя у всьому.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним супутником, допомагає долати труднощі та приносить у життя багато світла і радості. Бажаю тобі натхнення, здоров'я та здійснення всіх мрій.

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