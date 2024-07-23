Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 23 липня 2024 року ЗСУ знищили 568 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1220 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько - 568 980 (+1220) осіб,

танків - 8288 (+4) од,

бойових броньованих машин - 16000 (+20) од,

артилерійських систем - 15694 (+57) од,

РСЗВ - 1125 (+2) од,

засоби ППО - 901 (+1) од,

літаків - 362 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 12511 (+36),

крилаті ракети - 2401 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21202 (+64) од,

спеціальна техніка - 2640 (+3).

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про втрати України у війні. З його слів, в українській армії на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській – помирає кожен другий-третій поранений.

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