До України ненадовго прийшло похолодання: де і коли будуть дощі

Температура повітря становитиме 26-30° тепла.
У вівторок, 23 липня, місцями до України прийдуть дощі. Втім, температура повітря буде досить високою. У суботу-неділю помірна спека відновиться.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Дощі та грози найбільш ймовірні на заході, а місцями - ще й на сході та північному сході. На решті території країни буде сухо та сонячно.
Температура повітря в країні буде в межах 26-30° тепла. Прохолодніше буде на заході - 24-26°. Тим часом високою триматиметься температура в південній частині країни - 31-34° тепла.
У Києві синоптики опадів не передбачають. Температура повітря протягом доби становитиме близько +28°. Впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23-25°.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв про те, що синоптичні умови над Європою та Україною почали змінюватися 19 липня і в регіонах сталося відчутне зниження температури, що триватиме надалі.
Читайте також:
- Чи відступить спека у найближчі десять днів: відповідь синоптикині
- Спека у Києві: зафіксований новий температурний рекорд
- Погодний апокаліпсис: аномальна спека плавить взуття, а злива топить автівки (відео)