До України ненадовго прийшло похолодання: де і коли будуть дощі

У вівторок, 23 липня, місцями до України прийдуть дощі. Втім, температура повітря буде досить високою. У суботу-неділю помірна спека відновиться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі та грози найбільш ймовірні на заході, а місцями - ще й на сході та північному сході. На решті території країни буде сухо та сонячно.

Температура повітря в країні буде в межах 26-30° тепла. Прохолодніше буде на заході - 24-26°. Тим часом високою триматиметься температура в південній частині країни - 31-34° тепла.

У Києві синоптики опадів не передбачають. Температура повітря протягом доби становитиме близько +28°. Впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23-25°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв про те, що синоптичні умови над Європою та Україною почали змінюватися 19 липня і в регіонах сталося відчутне зниження температури, що триватиме надалі.

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