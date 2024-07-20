В Україні похолодає: коли чекати на суттєве зниження температури

До кінця місяця буде тенденція до прохолоди.

Перші дві декади липня були в Україні аномально спекотними. Синоптичні умови над Європою почали змінюватися вже 19 липня і в регіонах сталося відчутне зниження температури.

Про розповів синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".

З його слів, розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей.

"Спекотна погода ще зберігається на півдні та сході країни та Криму. У наступні дні тенденція похолодання збережеться аж до кінця місяця. Це означає, що середньодобові показники температури повернуться в норму і лише на півдні та сході продовжиться спека", - йдеться у повідомленні.