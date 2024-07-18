Чи відступить спека у найближчі десять днів: відповідь синоптикині

Температура повітря трохи послабиться.
Протягом найближчих десяти днів погода в Україні істотно не зміниться. Тому високі позначки на термометрах триматимуться.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.
"Найближча перспектива - послаблення тієї спеки, яка є. Але відразу зазначу, що досить різкого зниження температури ми не очікуємо", - попередила вона.
Втім, таких екстремальних позначок на градусниках не буде. Температура повітря трохи послабиться.
За словами синоптикині, після 18-19 липня на територію України знову почне впливати інший антициклон, і очікуються "все одно досить високі значення температури":
"Більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні. Сильних змін на найближчі 10 днів поки що не простежується", - наголосила вона.
Нагадаємо, у Києві 17 липня був зафіксований новий температурний рекорд – температура повітря у столиці сягнула +35,6 градуса.
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