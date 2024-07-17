Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

У четвер, 18 липня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"18 липня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у багатьох регіонах України.

В Україні оголосили штормове попередження на 18 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві було оголошено перший рівень небезпеки на 17 липня. Синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м/с.

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