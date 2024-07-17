Україну накриє негода: де будуть сильні грози і шквали

Оголошено штормове попередження.
У четвер, 18 липня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"18 липня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей - грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у багатьох регіонах України.
Нагадаємо, у Києві було оголошено перший рівень небезпеки на 17 липня. Синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м/с.
Читайте також:
- Коли в Україні нарешті спаде спека: синоптик назвав дату похолодання
- Що робити в разі теплового удару: ознаки, симптоми перегрівання
- Скільки ще триватиме спека в Україні: синоптикиня дала прогноз