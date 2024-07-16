Скільки ще триватиме спека в Україні: синоптикиня дала прогноз

Сьогодні, 16 липня, у Україні утримуються високі температурні показники. Спека в країні далі триває.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"В Україні - сильна спека. На заході та на крайній півночі - помірна спека", - йдеться у повідомленні.

Також Діденко наголосила, що, за уточненими останніми прогнозами, 19-20 липня є ймовірність послаблення спеки на сході, а також в центрі та на півдні. Втім, знищення температури буде не великим, але "все ж відчутним".

Нагадаємо, також синоптикиня Наталка Діденко попередила про рекордні позначки на термометрах. Зокрема, у Києві та Київській області від 15 до 17 липня буде рекордна спека.

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