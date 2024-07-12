Коли в Україні нарешті спаде спека: синоптик назвав дату похолодання

Найближчим часом в Україні чекати не варто на зниження температури. В країна утримуватиметься спека. Похолодання прийде щонайменше за тиждень.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

"Поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише від 20 липня", - повідомив синоптик.

З його слів, свіжіше повітря почне надходити до України з центральної та північно-західної Європи. Спочатку прохолодніше стане на заході та півночі. Потім "аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України".

"На зміну африканському повітрю надійде помірна повітряна маса. Тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом із похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію із посухою та знизити рівень пожежної небезпеки", - повідомив Кібальчич.

Синоптик наголосив, що від перших днів липня на більшій частині території України встановилася надзвичайно спекотна погода внаслідок надходження повітряних мас із тропічних та субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.

Кібальчич каже, що кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Що більше - від 15 до 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. У цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38°, у південних та центральних областях - місцями +40…+42°.

Нагадаємо, заступниця очільника відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня пояснила неймовірну спеку в Україні. З її слів, для першої половини липня це досить незвично. Оскільки в Україні за кліматом найтепліша друга половина липня, а максимальні температури фіксувалися у першій половині серпня.

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