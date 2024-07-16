Втрати РФ у війні: Генштаб оновив дані

Знищено десятки одиниць ворожої техніки.
Станом на ранок 16 липня 2024 року ЗСУ знищили 561 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 561 400 (+1110) осіб,
- танків - 8227 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 15862 (+36) од,
- артилерійських систем - 15368 (+44) од,
- РСЗВ - 1119 (+0) од,
- засоби ППО - 892 (+0) од,
- літаків - 361 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12193 (+45),
- крилаті ракети - 2398 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20680 (+57) од,
- спеціальна техніка - 2577 (+8).
Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував липневі втрати росіян у техніці. Зокрема, оптимістичний вигляд має динаміка знищення ствольних артилерійських систем – 725 одиниць.
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