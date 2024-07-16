Втрати РФ у війні: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 16 липня 2024 року ЗСУ знищили 561 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 561 400 (+1110) осіб,

танків - 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин - 15862 (+36) од,

артилерійських систем - 15368 (+44) од,

РСЗВ - 1119 (+0) од,

засоби ППО - 892 (+0) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12193 (+45),

крилаті ракети - 2398 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20680 (+57) од,

спеціальна техніка - 2577 (+8).

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував липневі втрати росіян у техніці. Зокрема, оптимістичний вигляд має динаміка знищення ствольних артилерійських систем – 725 одиниць.

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