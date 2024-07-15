Скупчення російських сил біля Чернігівщини та Сумщини: чи є загроза

Наразі скупчення ворожих російських військ не зафіксоване біля Чернігівської та Сумської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"У цьому плані ми також не бачимо кардинальних змін. Це сотні кілометрів державного кордону, ворог теж розосереджує свої сили", - сказав Мисник.

Оперативна ситуація на Чернігівщині та Сумщині суттєвих змін не зазнає, наголосив він. Своєю чергою, окупанти дотримуються попередньої тактики обстрілу населених пунктів прикордоння. Окрім того, активні російські ДРГ.

"Під час обстрілів ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння, це здебільшого артилерія різного калібру, FPV-дрони, ударні розвідувальні безпілотні літальні апарати. Також час від часу вдається до ударів з повітря з літаків та гелікоптерів керованими й некерованими авіабомбами", - наголосив речник ОТУ "Сіверськ".

З його слів, Сили оборони намагаються виявляти всі ворожі спроби проникнути до України. Відбувається контроль з боку українських військ щодо руху техніки поблизу кордону і максимальне ураження ворога.

Нагадаємо, керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що наступ окупантів з півночі вже триває. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

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