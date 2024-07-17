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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Вже знищено 562 510 солдатів армії Російської Федерації. / Фото: Associated Press

Знищено 11 танків та 43 артсистеми.

Станом на ранок 17 липня 2024 року ЗСУ знищили 562 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 562 510 (+1110) осіб,
  • танків - 8238 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 15871 (+9) од,
  • артилерійських систем - 15411 (+43) од,
  • РСЗВ - 1120 (+1) од,
  • засоби ППО - 893 (+1) од,
  • літаків - 361 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 12224 (+31),
  • крилаті ракети - 2398 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20741 (+61) од,
  • спеціальна техніка - 2586 (+9).

Як повідомлялося, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що в російських окупантів величезні втрати на Харківському напрямку - вже на рівні дивізій. Деякі дивізії їм зараз доводиться виводити та міняти.

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