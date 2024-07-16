На заході України обмежили туристичні мандрівки: що відомо

Охочі можуть отримати дозвіл на перебування в прикордонній зоні.

Прикордонна служба встановила обмеження для перебування у прикордонній зоні на заході України. Зокрема, аби змінімізувати незаконну втечу за кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що постановою уряду визначено таке поняття - як прикордонний режим. Зокрема, це стосується і прикордонної смуги - ширина місцевості 5 кілометрів вздовж кордону.

"Також, якщо є якісь особливості на ділянках, то прикордонні загони можуть вводити додаткові обмеження в прикордонні. Це стосується і ділянки відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Зокрема, і напрямків туристичних маршрутів", - сказав він в ефірі телемарафону

За словами Демченка, якщо люди будуть звертатися по дозвіл на перебування в прикордонній зоні до регіональних прикордонних загонів, - такі звернення будуть розглядатися.

"Це спрямовано на те, щоб не допустити спроби незаконного перетину кордону. Оскільки на ділянці Чернівецького прикордонного загону таких випадків також достатньо", - пояснив Демченко.

Як повідомлялося, на Івано-Франківщині заборонили в'їзд туристів у прикордонну смугу. ДПСУ встановила обмеження для перебування у 5-кілометровій зоні від державного кордону, зокрема з метою відпочинку, туризму та рибальства.

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