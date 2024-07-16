Неоновлення даних українців за кордоном: як будуть карати чоловіків

Реалізувати покарання за кордоном важче, ніж в Україні.

Військовозобов'язаних українців, які наразі перебувають за кордоном та не оновили дані до 16 липня, каратимуть адміністративними штрафами. Втім, реалізувати це буде важче, ніж в країні.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю YouTube-каналу єПитання.

За словами Черногоренко, наразі немає єдиного інструменту, який дозволив би це зробити.

"Створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф", - наголосила

Українці за кордоном "зберігають зв’язок з державою", - наголосила Черногоренко. А тому мають виконувати свої конституційні обов’язки - "може бути якогось виокремлення".

"Все так само — адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу", - наголошує представниця Міноборони.

Як повідомлялося, Reuters із посиланням на українських військових пише, що рівень мобілізації в Україні зріс удвічі у травні та червні 2024 року порівняно з попередніми двома місяцями. Це попри те, що громадський ентузіазм щодо військової служби слабшає.

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