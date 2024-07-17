Підготовка до вбивства Трампа: в Ірані зробили заяву

Офіційний Іран заперечує інформацію про те, що країна готує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Напередодні Вашингтон отримав інформацію від розвідки про підготовку Тегерана до вбивства політика.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані, повідомляє CNN.

Причиною могла бути помста за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, який помер у січні 2020-го за часів правління тодішньої адміністрації Трампа. Зауважимо, що Сулеймані вважають національною іконою серед прихильників іранської теократії. Втім, для США він був серйозним ворогом під час війни в Іраку, який допомагав озброювати бойовиків. Штати ліквідували Сулеймані за допомогою удару безпілотника в Іраку.

"Я чітко кажу, що ми вдамося до правових і судових процедур на внутрішньому і міжнародному рівнях, щоб притягнути до відповідальності вбивць генерала Сулеймані", наголосив Кані.

За його словами, Тегеран вдається лише до іранських та міжнародних правових і судових процедур.

"Досі ми це робили, і це наше право, і, звичайно, ми будемо продовжувати це робити. І американці відкрито заявили про це, що вони вбили іранського воєначальника. Тому це наше природне право – слідкувати за цим питанням, і ті, кого звинувачують у цій справі, повинні постати перед справедливим судом", - наголосив очільник МЗС Ірану.

Нагадаємо, CNN з посиланням на джерела повідомило, що спецслужби США отримали інформацію про змову Ірану з метою вбити Дональда Трампа. Це призвело до того, що Секретна служба посилила охорону навколо колишнього президента.

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