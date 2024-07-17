Чи стане Трамп знову президентом США: астролог Росс вразив прогнозом

Росс передбачає, якщо Трамп прийде знову до влади у США - це "означатиме громадянську війну".

Колишній президент США Дональд Трамп не стане знову президентом.

Такий прогноз озвучив відомий астролог Влад Росс у відео на власному YouTube-каналі.

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"Що стосується Джо Байдена, то постріл у Дональда Трампа має стати йому вказівкою піти. Тоді буде хоч якийсь шанс, що Дональд Трамп не стане президентом. Якщо ж двоє людей похилого віку залишаться в перегонах, для України та світу це погана новина - Дональд Трамп хоче поховати не тільки нашу країну, а й свою, прихід його до влади означатиме громадянську війну в США", - сказав він.

За його словами, Джо Байден також "не має жодного шансу стати повторно президентом Америки".

"Демократам потрібно визначитися, що їм не потрібно залишати Байдена президентом. До слова, у Камали Харріс також відкривається зоряна складову - я побачив у неї королівський градус на Асценденті, але краще не ризикувати і поставити проти Дональда Трампа молодого білого денді - наприклад, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Одним словом, цей замах на Дональда Трампа все змінив - тепер Джо Байден не має жодного шансу стати повторно президентом Америки і продовжити свої повноваження", - додав Росс.

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