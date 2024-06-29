Війна в Україні: мольфар передбачив важливі події влітку

Літо 2024 року буде насичене важливими подіями для України.

Про це повідомив мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

"Літо 2024 року буде насичене важливими подіями для України. Мої бачення показують, що будуть посилені військові дії на сході та півдні країни. Впровадження нових видів озброєння, зокрема F-16, значно підвищить обороноздатність України. Я бачу, що ці літаки допоможуть ефективніше протистояти російським атакам і здійснювати стратегічні операції", - сказав Гордєєв.

Він додав, що можливі значні дипломатичні зрушення і переговори, спрямовані на деескалацію конфлікту.

"Економічні прогнози вказують на зростання, що допоможе стабілізувати ситуацію в країні. Літо стане періодом, коли міжнародна підтримка України посилиться, що сприятиме зміцненню її позицій на глобальній арені", - зазначив мольфар.

Раніше провідниця у вищі виміри передбачила моторошні події в РФ. Більше про це читайте у новині.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.