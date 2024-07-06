Потрібно готуватися до 10 років війни: Сенцов про проблеми мобілізації

За словами Сенцова, росіяни ідуть повільно, але десь трапляються прориви на 2 кілометри, як наприклад під Торецьком.

Мобілізація в Україні триває, але не так, як потрібно. Водночас, українські військові на фронті виснажилися і потребують ротації.

Проблеми мобілізації оцінив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Тих, хто два з половиною роки воюють, стає все менше. Це не секрет, не якась військова таємниця. Зараз іде мобілізація, але не так, як хотілося б. Дуже багато людей уникають мобілізації, роблять собі довідки, багато заброньованих", – каже Сенцов.

На його думку, Україна має людський ресурс є, але його бояться використовувати.

"Мабуть через те, що бояться падіння рейтингів або ще чогось. Те, що робиться, – це напівзаходи, але ми не можемо діяти так, коли Росія повністю викладається. Нам треба всім "мобілізуватися", тоді ми зможемо розраховувати на паритет. Інакше росіяни будуть продовжувати на нас тиснути. Вони ідуть повільно, але десь трапляються прориви, як-от під Торецьком, на 2 кілометри. Не можна допустити, щоби все почало потрохи "сипатися", оскільки тоді ми опинимося в дуже поганій ситуації", – каже військовий.

Необхідність демобілізації

Водночас, Сенцов виступає за демобілізацію після трьох років служби.

"Тому що психологічно це важко, фізично це дуже важко. Я сам дуже виснажений, і багато хто виснажений. Ми тримаємось, але треба міняти людей, і це має бути не ротація, коли бригаду завели з полігону на передній край, потім вона повоювала два-три місяці – й знову на другу лінію. Це не те, адже ти не буваєш вдома й не маєш можливості психологічно і фізично відновитися", – пояснив він.

Потрібно готуватися до 10 років війни

Сенцов наголосив, що Україна має готуватися воювати щонайменше 10 років.

"Якщо скажуть, що всі будуть воювати, всі будуть служити, всіх будуть готувати й робити великі ротації, то це – планування на 10 років. Тоді ми будемо мати свіжі війська, наповнені людьми, добре підготовленими, і всі будуть залучені. Країна буде вся залучена", – сказав режисер.

За його словами, йдеться про історичне планування: Україна має показати, що готова воювати довго і серйозно.

"І ворог це відчує, тоді в нас будуть кращі позиції на перемовинах, якщо вони будуть. Тоді ми зможемо відвоювати наші позиції і не здати нові території, бути більш потужними та готовими до всього. Якщо перемога прийде раніше, то добре. Але краще готуватися до 10 років війни та перемогти за рік, аніж готуватися "до кінця року" і воювати десять", – підсумував Олег Сенцов.

Раніше Сенцов пояснив, чому контрнаступ провалився.

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