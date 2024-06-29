"Москва горітиме": провідниця у вищі виміри передбачила моторошні події в РФ

Війна Росії проти України триватиме. Проте вже скоро ситуація на фронті зміниться, а в Росії горітиме та вибухатиме.

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Провідниця у вищі виміри світла та любові Айа зазначила, що найближчим часом на фронті ситуація зміниться. Вона переконана, що з часом українські захисники підуть у наступ та отримають суттєві просування на декількох напрямках.

"Я бачу, що прориватимуться наші війська і навіть звільнятимуть якісь невеличкі населені пункти. Деякі напрямки будуть тяжкі, але на більшості буде прорив. З'явиться якась сила, переможна сила", - сказала вона.

Айа також передбачила катастрофи у Росії. Вона наголосила, що Москва горітиме через ядерні вибухи.

"Кремль та Москву я не раз бачила, що там будуть серйозні катаклізми і буде горіти все. Я бачу ядерні вибухи. От не знаю. Бачу. Епіцентр всього зла - це Москва. Це - центр демонічної енергії. Там я бачу дві бомби. Я це бачу і все, як провідник, не бажаю цього нікому. Там буде дуже серйозна катастрофа. Врятуються люди, які ближче до Сибіру, Уралу", - додала вона.

Раніше мольфар назвав, які області в найближчі місяці можуть опинитися під щільним вогнем Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЯДЕРНІ ВИБУХИ! КРЕМЛЬ І МОСКВА ГОРІТИМУТЬ!" Три події ознаменують кінець війни! Потужний прогноз!

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