США готують новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

США нададуть Україні зброю і боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, у пакет допомоги, про який буде оголошено в понеділок, увійдуть перехоплювачі HAWK, а також 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Видання пише, що Білий дім відповідає на прохання України про підтримку у сфері протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія активно завдає ударів по українських енергетичних об'єктах.

Джерела додали, що крім HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів до пакета увійдуть боєприпаси іншого типу, а також обладнання для підтримки оборонних потреб.

Зазначається, що пакет буде надано в рамках Президентського механізму скорочення видатків, який дає змогу швидко переправляти оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників. Від 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму понад 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на майже 161 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку оборонної промисловості країни, на закупівлю обладнання для винищувачів F-16, виробництво військової техніки в короткій та довгостроковій перспективах.

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