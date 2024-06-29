Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

В регіоні двічі протягом ночі оголошувати тривогу.
Вночі проти 29 червня у Вінницькій області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. В небі над регіоном працювали сили ППО.
Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної військової адміністрації.
"Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Активну бойову роботу провели оборонці неба Вінниччини. Над територією області наші воїни збили декілька БпЛА", - наголосили в ОВА.
Інформації про потерпілих чи руйнування на території області немає.
Зауважимо, що вночі тривога у Вінницькій області тривала від 01:13 до 03:20, а також - від 05:01 до 05:55.
Як повідомлялося, ввечері 28 червня РФ здійснила ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Одна людина загинула. П'ять місцевих мешканців вважаються зниклими безвісти.
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