Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти 29 червня у Вінницькій області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. В небі над регіоном працювали сили ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної військової адміністрації.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Активну бойову роботу провели оборонці неба Вінниччини. Над територією області наші воїни збили декілька БпЛА", - наголосили в ОВА.

Інформації про потерпілих чи руйнування на території області немає.

Зауважимо, що вночі тривога у Вінницькій області тривала від 01:13 до 03:20, а також - від 05:01 до 05:55.

Як повідомлялося, ввечері 28 червня РФ здійснила ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Одна людина загинула. П'ять місцевих мешканців вважаються зниклими безвісти.

Читайте також:

Жахіття ракетного удару в Дніпрі! Розтрощена багатоповерхівка!