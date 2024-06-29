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Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

В регіоні двічі протягом ночі оголошувати тривогу.

Вночі проти 29 червня у Вінницькій області лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. В небі над регіоном працювали сили ППО. 

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної військової адміністрації. 

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну. Активну бойову роботу провели оборонці неба Вінниччини. Над територією області наші воїни збили декілька БпЛА", - наголосили в ОВА.

Інформації про потерпілих чи руйнування на території області немає. 

Зауважимо, що вночі тривога у Вінницькій області тривала від 01:13 до 03:20, а також - від 05:01 до 05:55.

Як повідомлялося, ввечері 28 червня РФ здійснила ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі. Одна людина загинула. П'ять місцевих мешканців вважаються зниклими безвісти. 

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