РФ вдарила ракетою по Одесі: перші подробиці

Росіяни вдарили з Криму.
Сьогодні, 28 червня, опівдні в Одесі сталися потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у телемарафоні прокоментував атаку по Одещині.
"Це ось буквально відбулось біля опівдня. Ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється. Ну, і про наслідки буде відомо зовсім згодом. Це не перший раз, коли ворог застосовує свої ракети з тимчасово окупованої території Криму", — наголосив Євлаш.
Як повідомлялося, в Одесі пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги, що тривала від 11:14 до 13:38. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та небезпеку для міста.
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