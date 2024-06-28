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РФ вдарила ракетою по Одесі: перші подробиці

РФ вдарила ракетою по Одесі: перші подробиці

Одесса. / Фото: Associated Press

Росіяни вдарили з Криму.

Сьогодні, 28 червня, опівдні в Одесі сталися потужні вибухи. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у телемарафоні прокоментував атаку по Одещині.

"Це ось буквально відбулось біля опівдня. Ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється. Ну, і про наслідки буде відомо зовсім згодом. Це не перший раз, коли ворог застосовує свої ракети з тимчасово окупованої території Криму", —  наголосив Євлаш. 

Як повідомлялося, в Одесі пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги, що тривала від 11:14 до 13:38. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та небезпеку для міста.

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