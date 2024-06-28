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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 28  червня 2024-го знищено понад 541 тис. росіян. / Фото: Associated Press

В окупантів мінус 50 БпЛА.

Станом на ранок 28  червня 2024 року ЗСУ знищили 540 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 540 490 (+1170) осіб,
  • танків - 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин - 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем - 14423 (+60) од,
  • РСЗВ - 1109 (+1) од,
  • засоби ППО - 871 (+3) од,
  • літаків - 360 (+1) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11509 (+50),
  • крилаті ракети - 2329 (+5),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19514 (+46) од,
  • спеціальна техніка - 2431 (+11).

Як повідомлялося, полонений росіянин розповів про реальні втрати Росії. За його словами, солдати армії РФ “лежать і гниють”. На Харківському напрямку лісосмуги завалені трупами російських солдат.

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