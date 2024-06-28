Путін не зупиниться в Україні - Байден

Диктатор не збирається зупинятися, оскільки Україна є кроком до підриву європейської безпеки.

Президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні. Наступними цілями можуть стати Польща та Білорусь.

Про це сказав Джо Байден під час дебатів із Дональдом Трампом, пише CNN.

Байден попередив, що якщо Путін здобуде перемогу у війні проти України, існує ризик, що наступними його цілями стануть інші країни, як-от Польща та Білорусь.

Останнім часом дедалі більше західних лідерів почали публічно попереджати, що їхні країни можуть стати об’єктами російської агресії. Останнім лідером, який забив тривогу, був президент Франції Емманюель Макрон, який заявив, що Росія може напасти на країни-члени НАТО "у найближчі кілька років". Макрон також викликав бурхливі дебати, відмовившись виключити відряджання західних військ до України.

Влітку 2022 року Путін прямо порівняв своє вторгнення з імперськими завоюваннями російського царя Петра Великого у XVIII столітті. За кілька місяців він проголосив анексію чотирьох українських областей, оголосивши їх "історично російськими землями".

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