Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.

Про це він заявив на дебатах із чинним президентом Америки Джо Байденом, повідомляє "Суспільне".

Трамп висловився, що у Україна вже втратила у цій війні багато людей, і, що більше, - в країні закінчуються солдати.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Джо Байдена - Ред.) та дурні рішення, які він ухвалив. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", - наголосив Трамп.

За словами політика, за його президентства диктатор Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти.

Нагадаємо, у США відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Зокрема, експрезидент вкотре переконував, що зупинить війну в Україні в разі його обрання президентом США ще до того, як заступить на посаду 20 січня.

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

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