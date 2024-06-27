План Путіна щодо "перемир'я": Шольц назвав справжню мету диктатора

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію про "припинення війни" диктатора РФ Володимира Путіна. Адже "фюрер" робить ставку на подовженні агресії в Україні.

Про це політик заявив у Бундестазі, повідомляє Deutsche Welle.

"Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, дуже багато дивиться Russia Today", - наголосив Шольц.

За словами Шольца, мета російського президента підкорити Україну на полі бою. Втім, ця ціль диктатора недосяжна, упевнений очільник уряду Німеччини.

Політик зазначив, що це стає особливо очевидним за путінською "пропозицією про перемир'я".

"Путін і далі робить ставку на продовження війни. Адже йдеться в ньому (плані Путіна - Ред.) не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України - навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають, порушуючи міжнародне право, передані Росії. Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги",- наголосив німецький канцлер.

Заяви Путіна про "мир" і "переговори"

Російський диктатор Володимир Путін вкотре назвав власні умови припинення вогню в Україні під час зустрічі з представниками МЗС РФ 14 червня. Він цинічно заявив, що Київ має відмовитися від вступу до НАТО і "розпочати реальне виведення військ". Йдеться про "повне виведення" українських військ із усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також Путін наголосив, мовляв, не Росія розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ. Мовляв, "ДНР" і "ЛНР" "мали право оголосити про свою незалежність". Втім, нахабно наголосив Путін, Україна "розв'язала проти них війну".

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