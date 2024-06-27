"Мирний план" Трампа: у Білому домі відреагували

Саме Україна може вирішити, коли і за яких обставин вести переговори з агресоркою РФ щодо припинення бойових дій.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, коментуючи "мирний план" Дональда Трампа.

"Ви знаєте, я не збираюся вдаватися в публічну дискусію щодо того, що радники колишнього президента Трампа можуть або не можуть говорити з ним про це", - сказав він.

За словами Кірбі, відданість чинного американського президента Джо Байдена підтримці України "була явно стійкою, різкою та послідовною". Згадав політик і глобальну коаліцію, в якій "понад 50 країн підтримують Україну, коли вони захищаються".

"Він (Байден - Ред.) щойно підписав на G7 в Італії тиждень чи близько того історичну двосторонню угоду з України з безпеки. Він розуміє, що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли настане час. Знаєте, хто вирішить, коли настане цей час? Президент Зеленський. І більше ніхто", - заявив Кірбі.

Він наголосив, шо позиція Вашингтона - це "нічого про Україну без України". Саме тому, пояснив представник Білого дому, США не будуть змушувати Київ "здавати якусь свою територію". Адже, зауважив він, "якщо Путіну дозволять завоювати Україну і підкорити її народ, будь-кого з її людей, наслідки будуть важкими".

"Ми наполегливо стоїмо, щоб переконатися, що президент Зеленський має все необхідне, щоб - якщо і коли він буде готовий взятися за стіл переговорів, він міг зробити це з позиції сили, аби він знав, що має нашу підтримку та підтримку ці близько 50-ти з гаком країн", - висловився Джон Кірбі.

"Мирний план" Трампа

Радники кандидата в президенти США Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні. У ньому йдеться про те, що Київ отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори.

Зокрема, генерал-лейтенант у відставці, один із радників Трампа з національної безпеки Кіт Келлог каже, що натомість будь-яка відмова Москви від перемовин призведе до посилення підтримки України з боку США.

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