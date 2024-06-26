План Трампа щодо "припинення війни": у Зеленського відреагували

План припинення війни РФ в Україні, яким би він не був, має базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

Про це Reuters заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи "мирний план" радників Дональда Трампа.

Подоляк наголосив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. Адже, за його словами, заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б "дивно", бо саме Москва порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у Формулі миру, запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано - мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права", - зауважив представник Офісу президента.

Подоляк назвав абсурдними оголошені російським "фюрером" Володимиром Путіним умови припинення вогню.

"Ми бачимо план Путіна - він абсолютно безглуздий", - додав Подоляк.

"Мирний план" Трампа

Два радники кандидата в президенти США Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні. Зокрема, в ньому йдеться про те, що Київ отримає більше американської зброї, лише якщо погодиться на мирні переговори.

"Ця пропозиція ознаменує різку зміну позиції США щодо війни та зіткнеться зі спротивом з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа", - наголосив речник Трампа Стівен Ченг.

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