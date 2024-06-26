У небі над Європою помітили рідкісне явище: що про це відомо

Науковці пояснюють, що сріблясті хмари утворюються з кристалів льоду на частинках пилу, залишених метеорами.

У ніч на 23 червня над Європою спостерігали рідкісне явище - сріблясті хмари, також відомі як "електричні блакитні хмари".

Про це пише The Watcher.

Фото із незвичним явищем були зняті спостерігачами з усієї Європи, включаючи Данію, Австрію, Німеччину, Нідерланди, Англію, Польщу, Словаччину, Росію та Бельгію.

Зазначається, що хмари утворилися, незважаючи на високу сонячну активність, яка зазвичай перешкоджає цьому явищу.

Науковці пояснюють, що сріблясті хмари утворюються з кристалів льоду на частинках пилу, залишених метеорами. Їм потрібна як вода для утворення кристалів льоду, так і надзвичайно низькі температури, які є в мезосфері.

"Цей прояв був неочікуваним 2024 року, який, за прогнозами, був несприятливим для сріблястих хмар через високу сонячну активність. Як правило, це явище має тенденцію відступати протягом років навколо сонячного максимуму, оскільки підвищена сонячна активність нагріває верхні шари атмосфери Землі, розбиваючи молекули води, необхідні для утворення льоду", - йдеться у матеріалі.

Однак останні події свідчать про те, що 2024 року можуть діяти додаткові фактори. Одним із факторів, що сприяє цьому, є надлишок вологи в атмосфері внаслідок підводного виверження вулкана Тонга, розповіли науковці.

Нагадаємо, раніше розповідали про сріблясті хмари. Цю загадкову красу можна побачити лише короткими літніми ночами.

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