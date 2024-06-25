Трамп готує новий "план припинення війни" в Україні: у Reuters дізналися про деталі

Два ключових радника Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. План передбачає, що Україна отримає більше американської зброї лише, якщо погодиться на мирні перемовини.

Про це пише Reuters.

Генерал-лейтенант у відставці, один із радників Трампа з національної безпеки Кіт Келлог каже, що натомість будь-яка відмова Москви від перемовин призведе до посилення підтримки України з боку США.

Відповідно до плану, розробленого Келлогом і Фредом Флейцем, які працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки Трампа під час його президентства в 2017-2021 роках, мирні перемовини передбачають припинення вогню на основних лініях бойових дій.

Вони представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально, сказав Флейц.

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"Я не стверджую, що він погоджувався з цим або погоджувався з кожним його словом, але ми були раді отримати зворотній зв’язок", — сказав він.

Попри це, речник Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені Трампом або уповноваженими членами його кампанії.

"Ця пропозиція ознаменує різку зміну позиції США щодо війни та наштовхнеться на спротив з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа", - сказав він.

Україна та РФ повинні сісти за стіл перемовин

Келлог сказав, що буде дуже важливо швидко посадити Росію та Україну за стіл переговорів, якщо Трамп переможе на виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка Сполучених Штатів вичерпається", — сказав він.

"І ви скажете (президенту Росії Володимиру) Путіну: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не підете за стіл, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі", - йдеться в повідомленні.

Фляйц підкреслив, що Україні не потрібно формально передавати територію Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією найближчим часом.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що це стало війною на виснаження, яка вб'є ціле покоління молодих людей", - сказав він.

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Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Саміт миру у Швнйцарії створив передумови для того, щоб Росія вела переговори не мовою ультиматумів, а добросовісно. І щоб ці переговори не відбувалися шляхом поступок України.

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