В ОП прокоментували можливість перемовин з РФ

Формат Саміту миру у Щвейцарії не передбачає прямих переговорів із РФ.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Він наголосив, що поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми.

"Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб почати процес миру. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир", - заявив він.

Водночас країна-агресорка Росія прагне продовжувати цю агресію.

Також, за словами Жовкви, текст підсумкового комюніке саміту може змінитися.

"Зеленський на конференції говоритиме про всі 10 пунктів "Формули миру", а не тільки про три, заявлені як ключові", - додав він.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкрив Саміт миру у Швейцарії.

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