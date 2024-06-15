В ОП прокоментували можливість перемовин з РФ

Текст підсумкового комюніке саміту може змінитися.
Формат Саміту миру у Щвейцарії не передбачає прямих переговорів із РФ.
Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
Він наголосив, що поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми.
"Для чого цей саміт? Цей саміт для того, щоб почати процес миру. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир", - заявив він.
Водночас країна-агресорка Росія прагне продовжувати цю агресію.
Також, за словами Жовкви, текст підсумкового комюніке саміту може змінитися.
"Зеленський на конференції говоритиме про всі 10 пунктів "Формули миру", а не тільки про три, заявлені як ключові", - додав він.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкрив Саміт миру у Швейцарії.
Читайте також: