Безугла вказала на прорахунки Генштабу під час нападу Путіна на Україну

У дописі про події, які передували повномасштабному вторгненню РФ, народна депутатка не забула згадати і про свого "улюбленця" - тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Народна депутатка Мар’яна Безугла колоритно описала “власні спостереження і висновки" щодо підготовки до повномасштабного вторгнення РФ та тих подій, які йому передували.

Розлогий допис з’явився на Facebook у суботу, 15 червня, в день відкриття Саміту миру в Швейцарії.

В якій ситуації опинився Зеленський

У цьому тексті Безугла, зокрема розповіла про складні дилеми, які перед нападом Путіна на Україну постали перед президентом Зеленським: “чи довіряти і кому — партнерам, власній армії, спецслужбам, що і як робити”.

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“Київ кишить агентами, на посаді голови СБУ друг, якого вже давно інкапсулювали і корупціонери, і росіяни, і який запевняє, що ситуація під контролем. Військові надають доповіді про підготовку, проте не вірять самі, що ті, з ким вчилися разом, будуть криваво захоплювати Київ. Розвідники б'ють в набат, частково сваряться з партнерами та піддаються цькуванню в армійському середовищі традиційного військового генералітету”, - описує депутатка ситуацію, в якій опинився Зеленський.

Що робила військова розвідка

За її словами, ГУР Міноборони зробив для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного “гігантську детальну карту вторгнення, але вона залишається за шторкою в його кабінеті”.

“Доходить до того, що очільник ГУР МОУ Буданов наполягає щодо необхідності публічних заяв про вторгнення та виходить з комунікацією сам”, - стверджує уважна спостерігачка.

Що відбувалося у Верховній Раді

Тогочасну ситуацію у парламенті Мар’яна Безугла описує не менш колоритно, навіть використавши один неологізм.

“Політичні фракції перебувають в наляканому стані, тим не менше, продовжуючи інерційно хитати владу і намагаючись отримати від ситуації якісь бонуси, як би монструозно це не звучало. Власна фракція завмирає в слухняному автоматизмі, одягаючи вишиванки на День єднання та заспокоюючи населення”, - пише вона.

Про Залужного

Не оминула увагою Мар’яна Безугла свого “улюбленця” — колишнього головкома ЗСУ, якого критикувала до його відставки і навіть після.

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“Залужний звітує Президенту, що все готово, сперечається з американцями, які наполягають, що потрібно все мінувати і копати окопи, але ж знову відмовляються надавати зброю; наш Головком ображається, що врешті призводить до того, що він перестає спілкуватися зі своїм американським колегою. Як ми вже неодноразово побачили за два роки, фальшиве мінування, фальшиві укріплення, посилання людей "аби було" та просто "дайте більше зброї" — це характерні риси культури українського вищого військового управління. Але й партнери були готові прийняти "Україну по Дніпру", - описує ситуацію народна депутатка.

Як діяли генерали під час вторгнення

За словами Мар’яни Безуглої, лютий 2022 року Україна зустріла “без стратегічного розгортання військ, без перевіреного кордону на півдні (як зараз на Харківщині) і з розгортанням Командування об'єднаних сил за два дні до вторгнення”.

“Генерал Соколов, який відповідав за перешийки, напивається і втрачає управління. Частина бригад тікає, частина захищається, морська піхота генерала Содоля замість зайняти кругову оборону Маріуполя заходить у місто. Військовий, який відповідав за Кривий Ріг, вчиняє самогубство, замість нього в хаосі на себе управління бере Драпатий. Генерала Павлюка відкликають в Київ через те, що він самовільно починає реалізовувати відступ в зоні ООС за річку Сіверський Донець, і ще багато іншого", - перелічує вона прорахунки вищого армійського керівництва.

На що сподівалися росіяни

Мар’яна Безугла вважає, що російські окупанти “все логічно прорахували, готуючи наступ”.

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“Вони знали про нашу армію все, вони знали якість нашого генералітету, прийняття рішень, стан СБУ, політичне внутрішнє розхитування, численність агентів. Вони не дооцінили нашу розвідку, впертість голови держави і стійкість бойових підрозділів попри хаотичне управління вгорі. Вони недооцінили корупцію своїх же агентів типу Медведчука і Мураєва. Взагалі, росіяни не вміють діяти асиметрично, і ніколи не навчаться, ми вміємо. Але ми ніколи не зможемо стати таким системними, як вони. Це потрібно використовувати, а не намагатися копіювати їх”, - підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо, раніше нардепка Мар'яна Безугла жорстко розкритикувала дії Генштабу через скандал із будівництвом фортифікацій на кордоні.

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