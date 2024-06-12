Безугла придумала нову посаду в Кабміні: кого на неї пропонує

Нардепка Безугла придумала нову посаду голові Міноборони Умєрову.
Народна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала створити нову посаду "оборонного" віце-прем'єра в Кабінеті міністрів.
Про це Безугла написала у Facebook.
"Ідея створення посади "оборонного" віце-прем'єра в Кабінеті міністрів обговорювалася неодноразово. Вважаю, її реалізація затягнулася. У Кабміні України є різні віце-прем'єри, але досі немає того, хто координує сферу оборони у воюючій країні: Міністерство оборони, Мінстратегпром, Мінветеранів, частину складових МВС в умовах воєнного стану тощо. Це бентежно та прикро, про що я неодноразово наголошувала під час внутрішніх комунікацій", – каже нардепка.
Безугла вважає, що на цю посаду підійде нинішній очільник Міноборони Рустем Умєров.
"Враховуючи дипломатичні та координаційні навички Рустема Умєрова, ця посада могла б стати подальшим розвитком його кар'єри. Мова не стільки про жорсткий контроль та менеджмент оборонного відомства, скільки про координаційну та погоджувальну складову. Міркування та спостереження за ситуацією, що відбувається, визначення тенденцій і перспектив", – підсумувала вона.
Раніше Мар'яна Безугла заявила, що не проти стати міністеркою оборони. Військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов прокоментував таку заяву нардепки.
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