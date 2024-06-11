Безугла не проти стати міністеркою оборони

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала черговий пост. На цей раз вона висунула свої пропозиції щодо змін у Міноборони та Генштабі, якби вона стала міністеркою оборони.

Про це нардепка написала у Facebook.

Так, за її словами, найперше, що вона зробила б на посаді, – запропонувала президентові призначити не "совкового", не фракційного очільника війська".

Далі вона б провела аудит усіх призначень, зняттів комбригів та комбатів тощо, переведень "неугодних", на "навчання" тощо.

"Взагалі, передивитися всіх мобілізованих від 24 лютого 2022 року, хто був у бойових підрозділах та дати їм подальший розвиток для використання досвіду…Завершити реально, а не частково аудит невоюючих підрозділів та штабів. Розформувати зайві прокладки структур управління, перетрусити весь Генштаб і відправити в бойові підрозділи остаточно / на ротації, а з бойових підрозділів – в Генштаб", - йдеться у повідомленні.

Безугла також пропонує провести контррозвідувальну перевірку на шпигунів, агентів впливу та проросійських консерв у Мінобороні та Генштабі. Залучити кращих цивільних та мобілізованих спеціалістів на усі рівні без обмежень.

"Зупинити створення нових механізованих сухопутних бригад, спрямувати зусилля на поповнення існуючих бойових підрозділів, розвиток їхнього бренду, підготовки, сталості колективів, аналізу діяльності. Сконцентруватися на поповнені технікою і боєприпасами саме воюючих досвідчених підрозділів. Ввести обов'язкові критерії навченості людей, злагодження підрозділів, фактичної укомплектованості і готовності. Заповадити обов'язкові ротації бригад, передусім внутрішні… Взагалі, провести аудит майорів-полковників у вищих штабах та визначити для кожного ріст і діяльність. Підозрюю, набереться ціла надлишкова полковнича бригада, ще треба думати, куди і як її", - пропонує нардепка.

Мар’яна Безугла також запропонувала б провести переатестацію усіх генералів та відправити більшість у відставку, "щоб не накопичувались і не нили про посади та не дестабілізували ситуацію".

"І хтось скаже, тут же стільки нормативної документації міняти, чи щось тут взагалі неможливо. Я скажу, немає нічого неможливого, у війні виграє швидший, гнучкіший, розумніший. Ви зараз можете самі відповісти собі, чи ми виграємо", - резюмувала нардепка Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, Безугла назвала деяких генералів "злочинцями" і попередила Сирського про "останній дзвіночок".

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