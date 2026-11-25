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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день відпочинку та свята, який не варто витрачати на смуток, печаль і невдоволення.

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Символ дня: дзвін.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: циркон, аметист.

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За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть мати тяжкий перебіг, тому необхідно заздалегідь вжити профілактичних заходів.

Харчування дня: можна дозволити собі шкідливі продукти в помірних кількостях і келих сухого червоного вина.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

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Магія і містика дня: можна власноруч створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими та збуваються на третій день.

Табу дня: під забороною — поганий настрій.

Цитата дня: «Ловіть гарний настрій — він так рідко нас відвідує» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

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