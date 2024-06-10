До України привезли євро, за які "нічого не можна купити": що це за купюра і кому вона потрібна

Нуль євро знову в Україні. Цього разу на банкноті зобразили Софійський собор. Сувенірні гроші, на які полюють колекціонери з усього світу, почали випускати десять років тому на французькому монетному дворі. Банкноти прикрашають найславніші пам’ятки Європи. В січні цього року вперше надрукували нуль євро з українськими Золотими воротами – п’ятитисячний тираж банкнот тоді розлетівся за лічені дні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Придбати євро можна онлайн та офлайн - у Софіївському соборі.

"Посилка, яка до Софійського заповідника їхала через всю Європу. Від справжніх ці гроші відрізняє тільки – номінал. І покриття, і сенсорні покриття для людей з вадами зору, воно все враховано тут, в цій купюрі. Коли рік тому європейці запропонували українцям взяти участь у цьому проекті – в нас засумнівалися. Мовляв, в країні війна, не до сувенірів. Виявилося – помилялись", - йдеться у матеріалі ТСН.

Сувенірні євро

Значну частину тиражу Золотих воріт розкупили іноземці: банкноти в Європу відправляли поштою. Найбільш щемні замовлення надходили з прифронтових українських міст.

На новій купюрі можна розгледіти частину інтер'єрів. Але центральне зображення – вид на фасад Софійського собору з дзвіниці.

"Софійський наклад" планують здебільшого продавати через Інтернет: аби якомога більше охочих змогли придбати київські євро. І вже зараз планують – наступні банкноти.

Нуль євро в Україні

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