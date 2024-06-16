"Це ніколи не припиняється": Трамп обурений обсягами допомоги США Україні

Кандидат у президенти США та експрезидент Дональд Трамп обурений тим, що запити України про допомогу "ніколи не припиняються".

Про це він заявив на передвиборчому заході у Детройті, відео з якого опублікували в Мережі X.

"Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – неодноразово наголосив експрезидент.

Він заявив, що вирішить це питання ще до того, як зайде в Білий дім як президент.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду в Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – наголосив експрезидент США.

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати нададуть понад 1,5 млрд доларів через USAID і Державний департамент для підтримки народу України.

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